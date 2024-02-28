Программе "Большое возвращение" в Азербайджане поможет Верховный комиссариат ООН

Глава МИД Азербайджана и помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев обсудили ситуацию на Южном Кавказе и восстановление освобожденных от оккупации территорий. Комиссариат готов оказать Баку поддержку по возвращению в родные места переселенцев.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с помощником Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивелой.

Глава МИД Азербайджана в ходе встречи отметил важность совместных проектов с ВКБ ООН по ликвидации гуманитарных последствий бывшего армяно-азербайджанского конфликта, улучшению условий жизни азербайджанских граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении. Также министр поделился информацией о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, рассказал о работах по восстановлению, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

Байрамов отметил, что к приоритетам Азербайджана относится программа "Большое возвращение", в рамках которой гражданам обеспечивается достойное возвращение в родные, освобожденные от оккупации места. Также он подчеркнул, что Баку заинтересован в продолжении сотрудничества с ВКБ ООН по ряду направлений, передает МИД Азербайджана.

Рувен Меникдивела заверила, что Верховный комиссариат ООН по делам беженцев готов оказать всевозможную поддержку Азербайджану в рамках возвращения вынужденных переселенцев в родные края.