Ильхам Алиев заложил села в Восточном Зангезуре

Сегодня первые лица Азербайджана совершают поездку на освобожденные и восстанавливаемые территории. В Восточном Зангезуре Ильхам Алиев принял участие в закладке фундаментов нескольких населенных пунктов, также состоялось торжественное открытие Зангиланской мечети и отеля "Агалы"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент, Первая леди Мехрибан Алиева 18 мая посетили Джебраильский и Зангиланский районы в Восточном Зангезуре.

В Джебраильском районе Ильхам Алиев сегодня заложил фундамент сел Беюк Марджанлы, Кархулу, Сарыджаллы, Машанлы.

В Зангиланский районе Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в селе Агалы отеля под названием "Агалы", также в Зангилане при участии президента был заложен фундамент поселка Миндживан.

В районном центре Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поучаствовали в открытии Зангиланской мечети, затем президент Азербайджана заложил фундамент внутренней дорожно-коммуникационной сети города Зангилан.

Кроме того, азербайджанский лидер поучаствовал в открытии гидроэлектростанций "Зангилан" и "Шайыфлы" ОАО "Азерэнерджи".