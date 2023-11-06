Ильхам Алиев заложил села в Восточном Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент, Первая леди Мехрибан Алиева 18 мая посетили Джебраильский и Зангиланский районы в Восточном Зангезуре.
В Джебраильском районе Ильхам Алиев сегодня заложил фундамент сел Беюк Марджанлы, Кархулу, Сарыджаллы, Машанлы.
В Зангиланский районе Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в селе Агалы отеля под названием "Агалы", также в Зангилане при участии президента был заложен фундамент поселка Миндживан.
В районном центре Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поучаствовали в открытии Зангиланской мечети, затем президент Азербайджана заложил фундамент внутренней дорожно-коммуникационной сети города Зангилан.
Кроме того, азербайджанский лидер поучаствовал в открытии гидроэлектростанций "Зангилан" и "Шайыфлы" ОАО "Азерэнерджи".