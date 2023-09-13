В селе Агалы в Азербайджане проходит первая за 30 лет свадьба

Первую за 30 свадьбу играют сегодня жители села Агалы. Это село - часть освобожденных и уже заселенных территорий Азербайджана. О счастливом событии рассказал отец жениха.

Сегодня в селе Агалы Зангиланского района Азербайджана проходит большое событие - впервые за 30 лет здесь проходит свадьба.

О том, что значит для семьи и всех жителей свадьба на освобожденных территориях, рассказал отец жениха.

"Свадьба в этом селе была нашей мечтой, которая сбылась. Нашей радости нет предела. Карабахской земле подходят свадьбы, торжества. Нашей самой большой мечтой было жить на родной земле"

– Балоглан Мирзаев

Всего в Агалы сегодня проживает 871 человек, это семьи, вернувшиеся в родные места и дома после снятия многолетней оккупации.