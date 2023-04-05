РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Президенты Ирана и ОАЭ проведут переговоры

Президенты Ирана и ОАЭ проведут переговоры
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидеры Ирана и ОАЭ проведут переговоры. Это станет очередным шагом на пути восстановления отношений двух стран после возобновления дипломатических отношений.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент Ирана Эбрахимом Раиси в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил член комитета нацбезопасности в Меджлисе (парламенте) исламской республики  Якуб Резазаде.

Точное дата и место встречи пока не разглашаются. Известно только, что переговоры пройдет на территории Ирана или ОАЭ.

Напомним, что 10 марта 2023 года представители Ирана и Саудовской Аравии подписали соглашение о возобновлении дипотношений. Стороны договорились открыть посольства и представительства в течение двух месяцев. 4 апреля Иран впервые за восемь лет назначил посла в ОАЭ. Им стал дипломат Реза Амери.

Техника и запчасти пойдут в Россию через Иран, ОАЭ, Катар

Техника и запчасти пойдут в Россию через Иран, ОАЭ, Катар

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1105 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version