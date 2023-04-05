Президенты Ирана и ОАЭ проведут переговоры

Лидеры Ирана и ОАЭ проведут переговоры. Это станет очередным шагом на пути восстановления отношений двух стран после возобновления дипломатических отношений.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и президент Ирана Эбрахимом Раиси в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил член комитета нацбезопасности в Меджлисе (парламенте) исламской республики Якуб Резазаде.
Точное дата и место встречи пока не разглашаются. Известно только, что переговоры пройдет на территории Ирана или ОАЭ.
Напомним, что 10 марта 2023 года представители Ирана и Саудовской Аравии подписали соглашение о возобновлении дипотношений. Стороны договорились открыть посольства и представительства в течение двух месяцев. 4 апреля Иран впервые за восемь лет назначил посла в ОАЭ. Им стал дипломат Реза Амери.