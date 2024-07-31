Иран наращивает торговлю с ОАЭ

Объем торговли Ирана и ОАЭ превысил $8 миллиардов и вывел Эмираты на второе место по этому показателю для ИРИ, что имеет стратегическое значение для иранских властей, заявил глава Минтранса ИРИ Мехрдад Базрпаш.

Торговля между Исламской Республикой Иран (ИРИ) и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за первые четыре месяца текущего иранского календарного года (с 20 марта по 21 июля) превысила $8 млрд, сообщил глава Таможенного управления ИРИ (IRICA) Мохаммад Резванифар.

"После десяти лет мы провели совместную комиссию, что создает возможности для укрепления торгово-экономических связей между нашими странами. ОАЭ, являясь вторым по величине торговым партнером Ирана, имеют для нас значительное стратегическое значение"

- министр транспорта и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш

Иран и ОАЭ в начале мая подписали меморандум о взаимопонимании для расширения экономического сотрудничества в различных сферах, подчеркнув важность дальнейшего развития торговли между Тегераном и Абу-Даби, напоминает Trend.