Опубликовано: 16:42, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин в Улан-Удэ сообщил, что Советский Союз и США были главными создателями мироустройства после Второй мировой войны.

СССР и США были создателями мира, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе визита на авиазавод в Улан-Удэ.

Президент РФ считает, что проблемы, с которыми столкнулся сегодня мир, являются следствием распада СССР.

По словам главы государства, мироустройство после Второй мировой войны прежде всего создали Советский Союз и США, как страны, которые и вышли победителями из этой войны.