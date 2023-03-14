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Путин рассказал, кто создал мир

Путин рассказал, кто создал мир
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин в Улан-Удэ сообщил, что Советский Союз и США были главными создателями мироустройства после Второй мировой войны.

СССР и США были создателями мира, сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе визита на авиазавод в Улан-Удэ.

Президент РФ считает, что проблемы, с которыми столкнулся сегодня мир, являются следствием распада СССР.

По словам главы государства, мироустройство после Второй мировой войны прежде всего создали Советский Союз и США, как страны, которые и вышли победителями из этой войны.

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