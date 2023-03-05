Зурабишвили отправилась с визитом в США

Опубликовано: 15:17, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Грузии

Президент Грузии 5 марта начнет рабочий визит в США. В планах участие в заседании Комиссии по положению женщин, выступление перед представителями стран ООН, встреча с Гутерришем и грузинской диаспорой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вылетела в Нью-Йорк, где у нее на ближайшие дни запланированы ряд встреч и участие в мероприятиях по линии ООН.

Зурабишвили сегодня примет участие в очередной сессии Комиссии по положению женщин при ООН. В понедельник состоится выступление грузинского президента, посвященное правам женщин, перед представителями стран ООН.

Также в рамках визита Зурабишвили встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, его заместителем Аминой Мохаммад и исполнительным директором организации «ООН-женщины» Симой Сами Баху.

Глава Грузии проведет ряд двусторонних встреч высокого уровня. Кроме того, она встретится с мэром Нью-Йорка, посетит Йельский и Гарвардский университеты, а также Гарвардский клуб, выступит с публичной лекцией.

Сообщается также, что запланирована встреча Зурабишвили в Нью-Йорке с представителями грузинской диаспоры.

Комиссия по положению женщин входит в структуру Экономического и социального совета ООН. Она существует с 1947 года, сессии проводятся ежегодно, при этом на этот раз участницы встретятся очно впервые с допанемийного 2019 года. В состав Комиссии входят 45 стран из участниц ООН.

На 67-й сессии впервые к полноценному участию будет привлечена молодежь. Предложения молодого поколения будут услышаны и могут быть реализованы на самом высоком уровне.