Опубликовано: 14:00, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Представители коалиции "Ходжалы: признание ради примирения" приехали в Карабах, где почтили память жертв Ходжалинской трагедии. Члены делегации посадили на месте массового убийства мирных азербайджанцев оливковое дерево, чтобы отдать дань память жертв геноцида.

Делегация коалиции "Ходжалы: признание ради примирения" прибыла в Карабах и почтила память жертв Ходжалинской трагедии.

Представители коалиции прибыли к "коридору смерти", который находится в 9,7 км от Ходжалы. Армянская сторона утверждала, что эта дорога – "гуманитарный коридор" для мирных жителей населенного пункта. Но сотни граждан были расстреляны именно на этом маршруте, превратившемся в "коридор смерти".

Члены коалиции посадили оливковое дерево на месте массового убийства мирных азербайджанцев, что символизирует дань памяти невинных жертв трагедии и олицетворяет призыв самой коалиции к "признанию и примирению". Возле дерева был установлен баннер со словами главы ассоциации "Матери Сребреницы Муниры Субашич: "Без справедливости нет доверия, без доверия нет примирения".

Руководитль Итальянской федерации прав человека Антонио Станго на месте массовой гибели мирных жителей Ходжалы в своем заявлении для СМИ из "коридора смерти" заявил, что международно признанные доказательства произошедших 26 февраля 1992 года событий тщательно зафиксированы и являются убедительными и неоспоримыми.

"Human Rights Watch и Memorial задокументировали еще больше, в том числе факты, которые HRW расценила как явное нарушение международного гуманитарного права, а именно: свидетельства того, что жертвы среди гражданского населения были расстреляны во время исхода по дороге, которая, как позже утверждали официальные источники Армении, была так называемым "гуманитарным коридором" для жителей Ходжалы", - подчеркнул он.

Станго подчеркнул, что идущие вместе мир и справедливость придают импульс для преодоления травм, которые связаны с конфликтом, последствий военных преступлений и массовых нарушений международного права. По его словам, это закладывает прочный фундамент для мира.

Он напомнил, что после 44-хдневной войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году руководители стран объявили о готовности вернуть мир в регион. Станго добавил, что сегодня пришло время для активного международного посредничества, чтобы положить конец безнаказанности и молчанию, восстановить справедливость в отношении Ходжалы и помочь сторонам преодолеть эту трагедию через диалоги, признание и примирение.



Ранее "Вестник Кавказа" опубликовал заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова по случаю 31-летней годовщины Ходжалинской трагедии