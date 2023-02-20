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ЕС официально запустил миссию в Армении

ЕС официально запустил миссию в Армении
Совет Евросоюза распространил официальное заявление о запуске гражданской миссии в Армении. Она будет действовать в районах у границы с Азербайджаном и продлится два года. Половина из ста ее членов - безоружные наблюдатели. Основные цели - поддержка стабильности и доверия, создание условий для послевоенного урегулирования.

Совет ЕС официально сообщил о запуске долгосрочной гражданской миссии в Армении, такое заявление распространила структура.

В нем говорится, что запуск осуществляется согласно Общей политике безопасности и обороны Евросоюза.

Цели миссии ЕС в Армении

В сообщении названы задачи, которые стоят перед участниками миссии:

  • содействие стабильности в армянских районах, расположенных на границе с Азербайджаном;
  • упрочение доверия и безопасности;
  • обеспечение условий для послевоенного урегулирования между Ереваном и Баку при поддержке Брюсселя.

Состав миссии ЕС в Армении

В Совете ЕС обращают внимание на то, что персонал миссии будет состоять исключительно из гражданских лиц.

При этом примерно половина из ста ее участников - не имеющие оружия наблюдатели.

Представитель европейской внешнеполитической службы Стефано Томат будет руководить гражданской операцией. Главой миссии назначен Маркус Риттер.

Оперативный штаб миссии будет базироваться в Ехегнадзоре, в Вайоцдзорской области.

Как сообщал "Вестник Кавказа", Совет ЕС согласовал отправку долгосрочной гражданской миссии Евросоюза в Армении 23 января.

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