Совет ЕС официально сообщил о запуске долгосрочной гражданской миссии в Армении, такое заявление распространила структура.
В нем говорится, что запуск осуществляется согласно Общей политике безопасности и обороны Евросоюза.
Цели миссии ЕС в Армении
В сообщении названы задачи, которые стоят перед участниками миссии:
- содействие стабильности в армянских районах, расположенных на границе с Азербайджаном;
- упрочение доверия и безопасности;
- обеспечение условий для послевоенного урегулирования между Ереваном и Баку при поддержке Брюсселя.
Состав миссии ЕС в Армении
В Совете ЕС обращают внимание на то, что персонал миссии будет состоять исключительно из гражданских лиц.
При этом примерно половина из ста ее участников - не имеющие оружия наблюдатели.
Представитель европейской внешнеполитической службы Стефано Томат будет руководить гражданской операцией. Главой миссии назначен Маркус Риттер.
Оперативный штаб миссии будет базироваться в Ехегнадзоре, в Вайоцдзорской области.
Как сообщал "Вестник Кавказа", Совет ЕС согласовал отправку долгосрочной гражданской миссии Евросоюза в Армении 23 января.