Опубликовано: 16:07, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Совет Евросоюза распространил официальное заявление о запуске гражданской миссии в Армении. Она будет действовать в районах у границы с Азербайджаном и продлится два года. Половина из ста ее членов - безоружные наблюдатели. Основные цели - поддержка стабильности и доверия, создание условий для послевоенного урегулирования.

Совет ЕС официально сообщил о запуске долгосрочной гражданской миссии в Армении, такое заявление распространила структура.

В нем говорится, что запуск осуществляется согласно Общей политике безопасности и обороны Евросоюза.

Цели миссии ЕС в Армении

В сообщении названы задачи, которые стоят перед участниками миссии:

содействие стабильности в армянских районах, расположенных на границе с Азербайджаном;

упрочение доверия и безопасности;

обеспечение условий для послевоенного урегулирования между Ереваном и Баку при поддержке Брюсселя.

Состав миссии ЕС в Армении

В Совете ЕС обращают внимание на то, что персонал миссии будет состоять исключительно из гражданских лиц.

При этом примерно половина из ста ее участников - не имеющие оружия наблюдатели.

Представитель европейской внешнеполитической службы Стефано Томат будет руководить гражданской операцией. Главой миссии назначен Маркус Риттер.

Оперативный штаб миссии будет базироваться в Ехегнадзоре, в Вайоцдзорской области.

Как сообщал "Вестник Кавказа", Совет ЕС согласовал отправку долгосрочной гражданской миссии Евросоюза в Армении 23 января.