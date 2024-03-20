Мария Захарова: У НАТО нет цели добиться мира между Азербайджаном и Арменией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила для "Вестника Кавказа" оценки российской дипломатии о расширении "наблюдательной" миссии ЕС в Армении гражданами североамериканского континента. Она подчеркнула, что деятельность миссии в целом носит деструктивный характер.

"Наблюдательная" миссия Евросоюза в Армении, на днях расширенная за счет представителя Канады, не несет никакой пользы Южному Кавказу, а напротив, способствует дестабилизации региона в соответствии с интересами коллективного Запада на южных границах России. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Отмечая полную неэффективность присутствия Евросоюза в плане предотвращения инцидентов на земле, мы с каждым днем все больше убеждаемся в отсутствии какого-либо позитивного вклада Европейского Союза в нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Наоборот, представители ЕС занимаются разного рода провокациями, разведдеятельностью, пропагандой", - прежде всего сказала она.

"Неудивительно, что это вызывает закономерное неприятие у стран региона, которые едины в том, что любые возникающие в Закавказье вопросы должны решаться внутри Южного Кавказа в интересах всех расположенных здесь стран без деструктивного вмешательства извне", - обратила внимание Мария Захарова.

"Как мы понимаем, вопрос присоединения Оттавы к миссии ЕС перешел уже в практическую плоскость, на днях в Армению прибыл так называемый "эксперт" из Канады. В чем добавленная стоимость такого решения, насколько оно востребовано Арменией, непонятно – пусть они сами комментируют", - сообщила официальный представитель МИД России.

"Речь, скорее всего, идет о том, что в данной ситуации младший партнер американцев – Евросоюз – используется Вашингтоном для затаскивания в регион сил НАТО. Очевидно, что по ту сторону Атлантики хотят не только расширять возможности для контроля за ситуацией на земле, но и приглядывать за своими европейскими союзниками", - подчеркнула она.

Мария Захарова резюмировала, что результатом усилий внешних игроков на Южном Кавказе в лице НАТО неизбежно станет снижение доверия в регионе и эскалация вооруженного противостояния.

"Цели реального содействия армяно-азербайджанскому урегулированию ЕС и НАТО не ставятся. Запад продолжает милитаризацию Закавказья, превращая его в очередную арену геополитического соперничества, игнорируя интересы местных жителей, по сути, ставя крест на осуществлении в ближайшее время задач мирного развития региона", - заключила официальный представитель МИД России.