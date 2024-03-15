Захарова призвала Пашиняна не запугивать свой народ

Россия никоим образом не связана с угрозами, которыми премьер-министр Армении Никол Пашинян запугивал собственное население, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат имела в виду обращенные к жителям эксклавных сел в Тавушской области слова главы армянского правительства, предупредившего о возможной войне в том случае, если эксклавы не будут возвращены Азербайджану.
"Хочется, чтобы за все свои шаги, которые предпринимаются под воздействием западных партнеров или вместе с ними, несли ответственность непосредственно те, кто в Ереване их озвучивает, к России это не имеет никакого отношения"
– Мария Захарова
Дипломат обратила особое внимание на то, что Россия не имеет никакого отношения к заявлениям Пашиняна: эта тема не всплывала в российско-армянских контактах. Представитель МИД констатировала, что она возникла после консультаций Еревана с Западом.
Захарова также скептически отнеслась к выбору Пашиняном такого пути, как запугивание жителей своей же страны – по ее словам, скорее всего, это не лучший способ добиваться поставленной цели.
"Необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере"
– дипломат