Пашинян ждет от ЕС либерализации визового режима с Арменией

Сотрудничество Армении с ЕС укрепляется, и Ереван надеется, что Брюссель примет ряд важных решений в его духе, заявил премьер-министр Армении. Никол Пашинян также назвал примерные области дальнейшего взаимодействия – среди них либерализация визового режима.

Армянская сторона ждет от Евросоюза решений в духе активно развивающегося сотрудничества, заявил премьер Никол Пашинян.

Он охарактеризовал взаимодействие Еревана с Брюсселем как очень активное.

"И я надеюсь на принятие в ближайшее время ряда решений, которые станут проявлением этого крепкого сотрудничества"

– Пашинян

Глава армянского правительства пояснил, что, в частности, Евросоюз мог бы пойти на запуск переговоров, посвященных либерализации визового режима. Еще одной сферой сотрудничества, по его словам, могло бы введение льготных условий для армянских товаров.

Кроме того, Пашинян особо обратил внимание на перспективы развития отношений в области безопасности. По его словам, ЕС мог бы нарастить функционал и увеличить срок действия миссии ЕС в Армении – ее мандат мог бы быть продлен на двухлетний срок.

"У нас очень широкая повестка, и мы готовы ее расширять"

– Пашинян