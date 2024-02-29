В Армении объявили о вступлении в ЕС

Руководитель МИД Армении сообщил о наличии у армянского народа европейских устремлений. В республике всерьез обсуждают возможность присоединения к ЕС.

В Армении активным образом рассматривают новые возможности, одна из которых – идея членства в Евросоюзе. Такое заявление сделал глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних 3-4 лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС"

– руководитель внешнеполитического ведомства

Он также отметил в интервью турецкому телеканалу TRT World, что у армянских граждан есть европейские устремления.

"И, как я уже сказал, мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет его итог, в котором на данный момент никто не может быть уверенным или предугадать"

– Арарат Мирзоян

Кроме того, он обратил внимание на то, что Евросоюз и Соединенные Штаты содействуют демократическим и институциональным преобразованиям в стране.

"Важно по возможности диверсифицировать, расширить круг партнеров, союзников. Это путь, по которому мы движемся, существенно углубляя наши отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или же, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим с Индией отношения совершенно нового качества"

– армянский министр

В качестве одного из приоритетов во внешней политике он также назвал урегулирование отношений с соседями.

Статус кандидата в ЕС

В конце прошлого месяца председатель парламента республики заявил, что страна заинтересована в статусе-кандидата в ЕС. Он подчеркивал, что Ереван собирается углублять отношения с Брюсселем и готов двигаться по этому пути.

"Сегодня демократия, быть демократической страной – это самая большая система безопасности. Мы считаем, что наша безопасность - это быть демократической страной, тесно работать с демократической системой"

– Ален Симонян