Пашинян настаивает на скорейшей подаче заявки Армении в Евросоюз – СМИ

Армения должна стать кандидатом в члены Евросоюза как можно быстрее, считает премьер Никол Пашинян. О таком настрое главы правительства сообщают армянские СМИ. По их данным, не все члены правящей партии согласны с ним.

Армении нужно в максимально сжатые сроки подать заявку на членство в ЕС, заявил на закрытом совещании с правящей фракцией "Гражданский договор" глава правительства. Информацию об устремлении Пашиняна в ЕС распространила "Грапарак".

Газета пишет, что премьер намекнул: Запад, с которым Пашинян в последнее время демонстративно сближается, требует, чтобы Ереван практические шаги, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа, и Армения не может не выполнить эти требования, поскольку Москва уже "давно отвернулась от нее".

Однако, отмечает издание, далеко не все соратники Пашиняна считают такую спешку необходимой. Вызывает сомнения у его противников и идея провести конституционный референдум: они подозревают, что он будет использован Пашиняном для одобрения народом смены внешнеполитического вектора страны.

Против немедленного и радикального разрыва с Россией выступают, в частности, бизнесмены: они предупреждают, что охлаждение отношений с Москвой может стать причиной краха завязанной на российском рынке армянской экономики.

Кроме того, оппоненты премьера указали, что Армения и так весьма активно разворачивается на Запад – это и заморозка участия в ОДКБ, и ратификация Римского статута МУС.

Еще один аргумент заключался в том, что причин для особой спешки нет, так как ситуация спустя некоторое время может измениться, да и самому Еревану полезно было бы оставить себе поле для маневра.

Но Пашинян настаивает на подаче заявки в ЕС в срок до осени, аргументируя это тем, что с Россией отношения полностью порваны и ждать ничего от Москвы не приходится, а вот Запад, по его мнению, может предоставить армянской стороне "гарантии безопасности".

По сведениям газеты, обсуждения продолжатся в правительстве.