Во что выльется выход Армении из ОДКБ?

В армянской армии прокомментировали возможные последствия, которые повлечет полный выход Армении из ОДКБ. Ранее о том, что Ереван может покинуть организацию, предупреждал премьер Никол Пашинян.

Власти Армении фактически утаивают от общественности точную информацию относительно того, к чему приведет выход Армении из ОДКБ. Соответствующее заявление сделал глава Генштаба ВС РА Эдвард Асрян.

Вопрос о возможных последствиях такого шага ему задал журналист.

"Армения пока не вышла из ОДКБ, возможные последствия выхода из организации являются гостайной"

– Асрян

Ранее проведенный в Армении опрос показал, что большинство – почти 60% жителей страны – против разрыва отношений с Россией. За продолжение членства в ОДКБ высказались почти 30% опрошенных. Вступление в НАТО поддержали 22% респондентов.