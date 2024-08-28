Хикмет Гаджиев: созрел момент для прекращения миссии ЕС в Армении

Разграничение границ между Арменией и Азербайджаном носит исключительно двусторонний характер, так что в работе пограничной миссии ЕС в Армении нет никакой необходимости, заявил Хикмет Гаджиев.

Действующая в Армении миссия Евросоюза не нужна для процесса разграничения между Арменией и Азербайджаном, такое заявление сделал помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что Ереван и Баку согласовали соответствующий регламент, в связи с чем создаются гарантии и рамки процесса разграничения. При взаимопонимании процесс будет идти и далее в двустороннем формате, и в целом разграничение границ носит исключительно двусторонний характер.

"Учитывая ход процесса в условиях мира и взаимопонимания между двумя государствами, считаем, что нет нужды в деятельности пограничной миссии Европейского союза со стороны Армении вблизи азербайджанской границы. Уже созрел момент прекращения деятельности этой миссии"

– Гаджиев

Помощник президента также высказался относительно недавних заявлений армянского премьера Никола Пашиняна. Гаджиев констатировал, что его высказывания Пашиняна содержат определенные противоречивые моменты, которые не соответствуют действительности.

"Армения проводит политику милитаризации, это факт. В осуществлении Арменией политики милитаризации ей оказывают серьезную поддержку ряд западных стран, особенно Франция. Это создает напряженность в регионе Южного Кавказа"

– Гаджиев