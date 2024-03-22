Сергей Лавров: власти Армении сознательно идут к обрушению отношений с РФ

Ереван предпринимает осознанные шаги для разрыва отношений с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, такая политика не отвечает интересам ни самой Армении, ни России.

Происходящие в Армении события не внушают России оптимизма, так как Ереван, прикрываясь надуманными предлогами, совершает шаги, нацеленные на обрушение российско-армянских отношений, при этом занимаясь шельмованием российских военных, пограничников и в целом ОДКБ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Известиям".

Дипломат подчеркнул, что таким образом армянское руководство искажает историю.

"Не упоминается ничего о том, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, что она была готова в 2021 году направить свою миротворческую миссию в республику, чтобы снизить накал в отношениях Армении с Азербайджаном, причем мандат миссии был полностью согласован на министерской встрече в Ереване осенью 2021-го – мы сидели до ночи, все завизировали, утром, когда уже встретились президенты и премьеры, господин Пашинян сказал, что консенсуса нет"

– Лавров

По словам министра, спустя всего через несколько дней Пашинян призвал в Армению аналогичную миссию, но европейских миротворцев. Азербайджанской стороне было обещано, что миссия ЕС будет действовать только в течение двух месяцев, но в итоге она была продлена, а ее численность – удвоена, причем сейчас в ее состав войдут и военные из Норвегии, Канады и Америки, так что миссия из европейской станет натовской.

Глава МИД РФ напомнил о том, что после прихода Пашиняна к власти в Армении Владимир Путин на многочисленных встречах с ним заявлял, что Россия будет налаживать отношения с Ереваном без опоры на прежний опыт, а исходя из того, как будет действовать новое армянское руководство.

"В ответ прозвучало от Никола Пашиняна, что и ОДКБ, и Евразийский экономический союз — это структуры, которые принципиальны для Армении, для развития ее экономики, для недопущения ее изоляции на Южном Кавказе. И именно в таком русле отношения развивались все годы до 2020-го, когда разгорелся конфликт между Азербайджаном и Арменией. И тогда Пашинян обращался к Путину – и в качестве союзника России, и в качестве члена ОДКБ, – и вы знаете, как наш президент буквально ночью, не покладая рук, договаривался с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы остановить эту войну"

– Лавров

Дальнейшее продвижение по пути к миру, включая трехсторонние договоренности по делимитации границы, восстановлению экономических связей и разблокированию транспортных коммуникаций, а также в целом нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе и подписание мирного договора, велось при активном участии России, которая предлагала свои инициативы.

"И параллельно с этим Евросоюз затаскивал армян и азербайджанцев к себе, и Пашинян был главным сторонником идеи, чтобы работать на площадке ЕС и США. Они туда регулярно ездили, в ущерб тем встречам, которые планировали на территории РФ"

– Лавров

Министр поделился впечатлениями от общения с Пашиняном в Ереване: по его словам, возникало ощущение, что армянский премьер все же осознает, насколько выгодно для Армении продолжение союзнических отношений с Москвой и работа в рамках таких объединений, как ОДКБ и ЕАЭС. Однако в данный момент руководство Армении без обиняков заявляет, что Армении стоит опираться на Евросоюз, так как ОДКБ якобы не справляется с обязательствами перед Ереваном.

"Я уверен, что это не отвечает интересам армянского народа и нашим интересам с точки зрения исторических дружеских связей с армянами, с точки зрения огромной армянской диаспоры, которая проживает в России, и с точки зрения стабильности на Южном Кавказе. Цель у тех, кто сейчас переманивает армянское руководство на сторону Запада, простая: не допустить стабильности на Южном Кавказе, постараться и этот регион превратить в зону своего доминирования – так же, как Запад пытается делать это и в Центральной Азии, да и во многих других частях нашего общего континента"

– Лавров