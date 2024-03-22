Армения всегда шла в ЕС – соратник Пашиняна

Лучше всего для Армении сейчас стать кандидатом в члены ЕС, заявил спикер парламента. По словам Алена Симоняна, страна на самом деле всегда шла именно по этому пути.

Самым желательным сейчас для Армении вариантом было бы добиться статуса кандидата в ЕС, заявил председатель Нацсобрания РА.

Ален Симонян пояснил, что страна и ее народ придерживаются европейской системы ценностей, в числе которых и демократия. Об этом знают и зарубежные партнеры, обратил внимание он.

"Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И Армения продолжит идти по этому пути. На самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему 2 сентября [ЕАЭС - ред.]"

– спикер парламента

Симонян добавил, что на сегодняшний день перед властями страны стоит задача должным образом организовать процесс. В частности, подчеркнул он, предстоит перекроить многое под европейские стандарты, в противном случае Армении ждет участь Турции, которая получила статус кандидата в ЕС еще в 1987 году.

Кроме того, политик рассказал, что Армения первой из постсоветских стран приглашена на собрание глав парламентов стран ЕС. Мероприятие состоится в Испании в середине апреля.