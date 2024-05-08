МИД РФ: миссия Евросоюза в Армении вредит всему Южному Кавказу

Миссия ЕС в Армении негативно влияет на ситуацию в регионе и работает против соседей Армении - России, Азербайджана и Ирана. Европейская миссия не способствует миру и безопасности на Южном Кавказе, уверен Михаил Галузин.

Миссия Евросоюза в Армении занимается провокационной деятельность, ведет пропаганду против России, Азербайджана и Ирана, и не способствует безопасности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с информационным порталом News.ru

"То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам"

– Галузин

По его словам, европейская миссия в Армении откровенно занимается провокационной деятельностью, ведет пропаганду против России, а также создает среди армянского населения ложное представление о ЕС как "источнике безопасности и процветания" Армении". Миссия ЕС не только работает против России в регионе, но и против других соседей Армении.

"Деятельность еэсовцев приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер"

– Галузин

Запад занят милитаризацией региона, а также наращиванием влияния ЕС и НАТО, что идет в разрез с задачами по обеспечению долгосрочной безопасности и стабильности на Южном Кавказе, заметил замминистра. Под натиском западного влияния Армения заморозила работу трехсторонней рабочей группы России, Азербайджан и Армении, нацеленной на разблокировку экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

Замглавы российского МИД сообщил, что сегодня важно, чтобы работа трехсторонней группы была восстановлена.

"Считаем необходимым скорейшее возобновление полноценной работы ТРГ не только для разблокирования транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но и для установления устойчивого мира в регионе"

– Галузин