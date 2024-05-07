Пашинян хочет видеть Армению в ЕС в этом году

Показательной шуткой завершил премьер-министр Армении свое выступление на дискуссии Копенгагенского саммита демократии. У Никола Пашиняна спросили о возможном членстве Армении в ЕС.

Глава правительства Армении хотел бы, чтобы республика вошла в состав ЕС уже в 2024 году. Так Никол Пашинян ответил на шутливый вопрос модератора дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.

Как следует из опубликованного видео, в конце мероприятия ведущий с улыбкой поинтересовался у армянского премьера о следующем: если бы он мог загадать желание, то в каком году он бы хотел видеть Армению членом ЕС.

Пашинян переспросил "В каком году?", а затем дал неожиданный ответ:

"В этом!"

После чего оба участника беседы рассмеялись.