Куда пропали насекомые?

Опубликовано: 6:00, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Последние 20 лет результаты научных исследований говорят о том, что насекомых в мире все меньше. Как и общая их масса, так и разнообразие видов снижаются. Постепенное сокращение мигрирующих насекомых свидетельствует, что перед человечеством встала глобальная проблема.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что даже специально завезенные насекомые не смогли спасти субтропическую флору Сочи.

Результаты исследований

Одни исследования основываются на наблюдениях энтомологов-любителей, другие - результат работы ученых, подсчитывающих количество жуков, разбивающихся о лобовые стекла автомобилей, и собирающих летающие виды в ловушки для последующего взвешивания. Как отмечает The Conversation, в последние годы число исследований увеличилось в разы: они стали сложнее и подтверждают, что хотя и не все виды насекомых сокращаются, многие из них находятся в опасности. Согласно результатам 166 исследований, собранным в 2020 году, популяции насекомых по всему миру в среднем уменьшаются на 0,9% ежегодно. Но уровни падения неравномерны. Бывает, что в одной и той же среде некоторые виды полностью исчезают, количество других не меняется, а третьих даже становится больше. Причины таких колебаний неизвестны, хотя очевидны, что одни виды более устойчивы, чем другие.

До недавнего времени большая часть сведений поступала из охраняемых районов Европы и в меньшей степени - Северной Америки. А как обстоят дела в других частях мира? Новое исследование предоставляет данные о сезонных миграциях насекомых в восточной Азии. Многие из них насекомые-вредители. Каждую весну они отправляются на север, чтобы воспользоваться преимуществами вегетационного периода, а осенью они возвращаются на юг, спасаясь от холодов.

Постепенное сокращение огромного количества таких мигрантов говорит о том, что перед нами глобальная проблема.

Миллионы мигрирующих насекомых

В 2003-2020 годах ученые из Китайской академии сельскохозяйственных наук в Пекине поймали почти 3 млн мигрирующих насекомых с помощью световых высотных ловушек на острове Бейхуан на северо-востоке страны. Еще 9 млн насекомых были зафиксированы с помощью радаров. В целом было определено и подсчитано 98 видов. Большинство оказалось травоядными вредителями, поедающими сельскохозяйственные культуры, и их природными врагами - хищниками и паразитами. За 18 лет численность всех идентифицированных насекомых снизилась на 7,6%, то есть устойчивое ежегодное падение составило 0,4%.

Сокращение насекомых происходит в огромных масштабах по всей Азии, также как в Европе и Северной Америке. Разумно предположить, что причины, хотя и неизвестно, какие именно, одни и те же по всему миру.

В ходе исследования также выяснилось, что насекомые-вредители, в частности, черные совки, чьи гусеницы поедают самые разные овощные культуры, значительно пострадали, как и насекомые-невредители, в частности пчелы и бабочки, которые были объектами более ранних европейских и американских исследований.

Пищевые цепочки

Мы так привыкли считать насекомых вредителями, что нам кажется, будто если в мире их станет меньше, сельское хозяйство станет процветать, как никогда раньше. Результаты нового исследования говорят об обратном. На основе детальных энтомологических данных ученые создали модель сложной пищевой цепочки, демонстрирующую, как каждый из видов насекомых-вредителей, пойманных в ловушку, может быть съеден несколькими видами хищников и паразитов, которых зачастую называют ”природными врагами”. В частности, гусениц черных совок едят златоглазки.

Ученые сравнили, насколько быстро численность каждого из 124 видов насекомых-вредителей сокращается вместе с их природными врагами. За 18 лет число природных врагов падало со скоростью 0,65% в год, при этом популяции растительноядных видов не снижалась вообще. Получается, популяции полезных хищных видов более склонны к падению, чем вредители, которыми они питаются. В итоге фермерам придется либо мириться со снижением урожайности, либо использовать еще больше химических инсектицидов, которые в итоге приводят к масштабному падению урожая.

Причины сокращения

Хотя и очень хочется указать на пестициды, яркое уличное освещение и изменение климата, за снижением количества насекомых стоят многочисленные причины. Одной из главных причин зачастую называют интенсификацию сельского хозяйства. Под этим термином кроется множество факторов. Механизация процессов, уничтожение живых изгородей, выращивание монокультур, использование химических удобрений и пестицидов позволяют получить поле без сорняков, насекомых и заболеваний. Лишь небольшое количество диких растений и животных могут выжить на ограниченных территориях и на участках возле дорог. Другими словами, фермеры сделали поля непривлекательными для насекомых.

Интенсификация сельского хозяйства нужна для того, чтобы максимальные усилия в фермерской экосистеме прикладывались для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства для человеческого потребления. Было подсчитано, что ежегодно 24% всех растущих на земле растений употребляется людьми, и ошеломляющие 69% пахотных земель также используются человеком. В XX веке данные показатели увеличились вдвое. Немудрено, что насекомые не приживаются в подобном ландшафте, где сельскохозяйственные угодья занимают почти 40% территории.

Почему мы будем скучать по жучкам?

Насекомые, безусловно, самые многочисленные животные на планете. Установленный ежегодный прирост биомассы насекомых составляет 1500 миллионов тонн. Большинство из них сразу же поглощается по восходящей пищевой цепочке хищниками и паразитами. Таким образом, основа суперструктуры животного биоразнообразия - насекомые и их членистоногие родственники.

Если насекомых станет меньше, число других диких животных тоже снизится. И это уже происходит. В Северной Америке популяции насекомоядных птиц сократились на 10 млн особей за последние 50 лет, при этом количество птиц, для которых насекомые не являются добычей, не уменьшилось. В Европе падение численности насекомоядных ласточек и стрижей связано с исчезновением насекомых.

Хотя некоторые виды насекомых действительно представляют угрозу для человека (например, москиты — переносчики болезней), большинство - наши друзья: они опыляют урожай, естественным образом контролируют количество вредителей, перерабатывают питательные вещества и формируют почву, а также обеспечивают разложение мертвых животных и растений. Все эти процессы замедляться, если насекомых останется мало. Экономические последствия подсчитать невозможно: сельское хозяйство не проживет без насекомых.

Наших друзей-насекомых постепенно выдворяют из их среды. Человечеству придется найти пути обеспечения необходимого для них пространства.