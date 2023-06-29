Курорты Кубани готовятся к нашествию божьих коровок

Опубликовано: 11:22, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Обрушившиеся на курорты Краснодарского края дожди приблизят сезон божьих коровок, когда насекомых можно встретить буквально везде: в море, на пляже и под одеялом.

Первый день лета прошел для курортов Кубани под знаком дождя и града. Ливни приводили к подтоплениям и сходу селей. А сырая погода, как известно, крайне благоприятна для увеличения численности различных насекомых.

В прошлом году на регион буквально обрушились полчища божьих коровок, сделавшие пребывание на пляже крайне проблематичным: туристы жаловались на укусы и плавающие в воде трупы насекомых.

В то же время, по словам энтомолога Валентина Голикова, массовое скопление божьих коровок на Кубани – это нормальное явление. По его словам, нашествие божьих коровок обусловлено появлением в регионе их жертв – тли, гусениц, личинок колорадского жука и даже клещей.

«Погодные условия складываются даже более благоприятно, чем в прошлом году. Вы понимаете какое дело: божьи коровки не любят засушливое лето. Их не привлекают растения, которые уже подсыхают под лучами солнца. Поэтому они собираются в кучки и летят на побережье»

– Валентин Голиков

Далее ученый успокоил потенциальных туристов – коровки не опасны для людей, так как они не являются переносчиками заболеваний, однако могут неприятно щипаться.

«Туристы часто загорают, их тело выделяет пот. Вот именно он и привлекает насекомых. У божьих коровок ротовой аппарат грызущий, очень острые жевала. Они могут не то, чтобы укусить человека, но легонько участок тела прижать – разумеется, это ощущается»

– Валентин Голиков

Эксперт спрогнозировал, что в этом году божьи коровки прибудут в регион к началу августа и будут продвигаться к побережью, где воздух более насыщен влагой, нежели в степной зоне, передает «Кубань Информ».