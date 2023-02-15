Германские полицейские приедут в Армению в рамках миссии ЕС

Опубликовано: 19:55, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Немецкие полицейские станут участниками долгосрочной миссии ЕС в Армении. Границу с Азербайджаном будут патрулировать максимум 15 правоохранителей из ФРГ.

Долгосрочная миссия Евросоюза в Армении будет включать полицейских из ФРГ, рассказал официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

По его словам, такое решение вынес кабмин страны.

Детали немецкого участия в евромиссии в Армении

Хебештрайт указал, что речь идет о "максимум" 15 стражах порядка. В их обязанности будет входить патрулирование границы с Азербайджаном, добавил он.

В целом, добавил представитель Берлина, в составе миссии будут работать сто полицейских из различных стран ЕС.

Он также выразил убежденность в "необходимости" долгосрочной миссии ЕС в Армении, передает РИА Новости.

Французское участие в миссии ЕС в Армении

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее евродепутат Натали Луазо сообщила, что миссия заработает 20 февраля, в ней примут участие восемь французских жандармов.