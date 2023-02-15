Германские полицейские приедут в Армению в рамках миссии ЕС

Немецкие полицейские станут участниками долгосрочной миссии ЕС в Армении. Границу с Азербайджаном будут патрулировать максимум 15 правоохранителей из ФРГ.
Долгосрочная миссия Евросоюза в Армении будет включать полицейских из ФРГ, рассказал официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.
По его словам, такое решение вынес кабмин страны.
Детали немецкого участия в евромиссии в Армении
Хебештрайт указал, что речь идет о "максимум" 15 стражах порядка. В их обязанности будет входить патрулирование границы с Азербайджаном, добавил он.
В целом, добавил представитель Берлина, в составе миссии будут работать сто полицейских из различных стран ЕС.
Он также выразил убежденность в "необходимости" долгосрочной миссии ЕС в Армении, передает РИА Новости.
Французское участие в миссии ЕС в Армении
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее евродепутат Натали Луазо сообщила, что миссия заработает 20 февраля, в ней примут участие восемь французских жандармов.