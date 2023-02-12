Швейцарский банк заморозил почти $20 млрд российских активов

Опубликовано: 21:22, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Второй крупнейший швейцарский банк заморозил российские активы на сумму около $20 млрд. По данным СМИ, это коснулось не только средств, принадлежащих лицам из "черного" списка.

Российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (примерно $19 млрд) были заморожены банком Credit Suisse, сообщает Sonntags Zeitung со ссылкой на эту организацию.

По информации издания, сейчас заморозке подверглись свыше трети от всех зарегистрированных в Швейцарии российских активов - это почти $50 млрд.

Причины заморозки неясны

Предположительно всего $4,3 млрд из этой суммы принадлежит людям, оказавшимся под санкциями.

Остальные средства связаны с теми, кто попал в санкционные списки третьих стран, или принадлежат Центробанку России, поэтому они не должны подвергаться швейцарским санкциям.

Швейцария пересматривает отношения с Россией

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Швейцария намерена принять новую внешнеполитическую стратегию, в рамках которой будут пересмотрены отношения с Россией, а также укреплено сотрудничество с ЕС и НАТО.