Швейцарский банк заморозил почти $20 млрд российских активов

Второй крупнейший швейцарский банк заморозил российские активы на сумму около $20 млрд. По данным СМИ, это коснулось не только средств, принадлежащих лицам из "черного" списка.
Российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (примерно $19 млрд) были заморожены банком Credit Suisse, сообщает Sonntags Zeitung со ссылкой на эту организацию.
По информации издания, сейчас заморозке подверглись свыше трети от всех зарегистрированных в Швейцарии российских активов - это почти $50 млрд.
Причины заморозки неясны
Предположительно всего $4,3 млрд из этой суммы принадлежит людям, оказавшимся под санкциями.
Остальные средства связаны с теми, кто попал в санкционные списки третьих стран, или принадлежат Центробанку России, поэтому они не должны подвергаться швейцарским санкциям.
Швейцария пересматривает отношения с Россией
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Швейцария намерена принять новую внешнеполитическую стратегию, в рамках которой будут пересмотрены отношения с Россией, а также укреплено сотрудничество с ЕС и НАТО.