Грузию потрясло два землетрясения

Опубликовано: 13:25, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Интервал между двумя землетрясениями составил меньше 15 минут. Подземные толчки были зарегистрированы около двух часов назад.

Примерно два часа назад в Грузии с интервалом в 15 минут случилось два землетрясения, информирует Национальный центр сейсмического мониторинга.

Магнитуда первого из них составила 4,4, оно было зарегистрировано в 12:07 по местному времени (11:07 мск). Эпицентр землетрясения располагался в селе Гоми, которое находится неподалеку от Озургети.

Вторые подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 12:21 (11:21 мск). Магнитуда землетрясения составила 3,3, а эпицентр находился в 5 тыс метров от поселка Бахмаро.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в январе 2023 года произошло землетрясение на границе Грузии с Азербайджаном, а на этой неделе – на границе Грузии с Арменией.