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Грузию потрясло два землетрясения

Грузию потрясло два землетрясения
Интервал между двумя землетрясениями составил меньше 15 минут. Подземные толчки были зарегистрированы около двух часов назад.

Примерно два часа назад в Грузии с интервалом в 15 минут случилось два землетрясения, информирует Национальный центр сейсмического мониторинга.

Магнитуда первого из них составила 4,4, оно было зарегистрировано в 12:07 по местному времени (11:07 мск). Эпицентр землетрясения располагался в селе Гоми, которое находится неподалеку от Озургети.

Вторые подземные толчки сейсмологи зафиксировали в 12:21 (11:21 мск). Магнитуда землетрясения составила 3,3, а эпицентр находился в 5 тыс метров от поселка Бахмаро.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в январе 2023 года произошло землетрясение на границе Грузии с Азербайджаном, а на этой неделе – на границе Грузии с Арменией.

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