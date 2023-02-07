Спасатели из множества стран пришли на помощь турецкому народу

В работе задействованы представители из 14 государств.
Спасательными работами в пострадавших от землетрясения турецких районах занимается специальный персонал из 14 стран, сообщил вице-президент Фуат Октай.
Он отметил, что в личный состав вошли 3 294 спасателя из 14 государств. По его словам, они сейчас принимают активное участие в устранении последствий землетрясения.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в Турции погибли тысячи человек. В Турции был объявлен общенациональный траур.