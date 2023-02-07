Турция в трауре по жертвам землетрясения

7 фев. 12:10

Турция скорбит по погибшим в результате землетрясения - счет жертв идет на тысячи, число пострадавших перевалило за 20 тысяч.

Неуклонно растет число жертв произошедшего накануне в Турции землетрясения магнитудой 7,7.

Как сообщают власти, на данный момент известно о 3419 погибших, пострадали 20534 человека.

ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы пишет, что в числе жертв есть один гражданин России, - это стало известно по дипломатическим каналам.

Спасение

Спасательные операции продолжаются, они ведутся беспрерывно уже более суток. Под завалами остаются живые люди, еще есть возможность их спасти.

Так, в провинции Хатай через 26 часов после подземных толчков были вытащены из-под обломков мать с детьми 5 и 7 лет. В Малатье через 22 часа спасли заваленных обломками пятиэтажного здания трехлетнюю девочку и 26-летнего мужчину.

Помощь

В работах участвуют спасатели, прибывшие из других стран, в том числе из России, Азербайджана, Грузии и Израиля. Ликвидировать последствия трагедии помогают и добровольцы: "Турецкие авиалинии" за 80 рейсов перевезла в зону ЧП 11780 волонтеров.

Траур

Со вчерашнего дня президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур. Он продлится семь дней, до захода солнца 12 февраля. Все это время государственные флаги на территории страны и в ее зарубежных представительствах будут спущены.

Сирия

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", по всей Сирии погибли 1,6 тыс человек, число раненых приближается к трем тысячам.