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Голикова: новые эпидемиологические вызовы неизбежны 

Голикова: новые эпидемиологические вызовы неизбежны 

Новые эпидемиологические вызовы неизбежны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что в России создана система опережающего реагирования на биологические угрозы. 
"С опорой на научные данные и внушительный опыт противоэпидемической работы, в нашей стране создана и действует система опережающего реагирования на биологические угрозы", - сказала она. 
Далее Голикова отметила, что благодаря тому, что безопасность здоровья, защита от инфекций и других внешних факторов риска являются приоритетом государства, уровень готовности России к реагированию в условиях пандемии оказался одним из самых высоких в мире.

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