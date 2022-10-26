Голикова: новые эпидемиологические вызовы неизбежны 

26 окт. 11:15

Новые эпидемиологические вызовы неизбежны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что в России создана система опережающего реагирования на биологические угрозы.

"С опорой на научные данные и внушительный опыт противоэпидемической работы, в нашей стране создана и действует система опережающего реагирования на биологические угрозы", - сказала она.

Далее Голикова отметила, что благодаря тому, что безопасность здоровья, защита от инфекций и других внешних факторов риска являются приоритетом государства, уровень готовности России к реагированию в условиях пандемии оказался одним из самых высоких в мире.