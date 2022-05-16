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Сочи стал лидером среди городов, где россияне бронируют жилье на лето

Сочи стал лидером среди городов, где россияне бронируют жилье на лето

Согласно данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Сочи лидирует в рейтинге популярных городов для бронирований квартир на лето.

Больше всего бронирований летом туристы совершают в следующих городах: Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Кисловодск, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Волгоград и Воронеж.

Чаще всего российские туристы снимают квартиры на 2-10 ночей, сутки проживания обходятся в 2,2-4 тыс рублей.

В Сочи срок аренды и средняя стоимость жилья в среднем выглядят так - 10 ночей по 4 тыс рублей.

Дешевле всего можно снять квартиру в Воронеже - 2,2 тыс рублей, а самый дорогой отдых в Зеленоградске - суточная аренда квартиры стоит 5,3 тыс рублей.

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