Сочи стал лидером среди городов, где россияне бронируют жилье на лето

16 мая. 22:50

Согласно данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Сочи лидирует в рейтинге популярных городов для бронирований квартир на лето.

Больше всего бронирований летом туристы совершают в следующих городах: Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Кисловодск, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Волгоград и Воронеж.

Чаще всего российские туристы снимают квартиры на 2-10 ночей, сутки проживания обходятся в 2,2-4 тыс рублей.

В Сочи срок аренды и средняя стоимость жилья в среднем выглядят так - 10 ночей по 4 тыс рублей.

Дешевле всего можно снять квартиру в Воронеже - 2,2 тыс рублей, а самый дорогой отдых в Зеленоградске - суточная аренда квартиры стоит 5,3 тыс рублей.