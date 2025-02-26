Новый Херсонес на два дня станет обсерваторией

В крымском Новом Херсонесе в предстоящие праздничные и выходные дни можно будет полюбоваться космосом – мощный телескоп для посетителей установят в Византийском квартале, а доступ к нему будет бесплатным.

Новый Херсонес (Крым) на предстоящие выходные, всего на два дня, станет настоящей обсерваторией – посмотреть на звездное небо и на спутник Земли при большом увеличении сможет любой желающий, сообщает комплекс в своем Telegram-канале.

"В Византийском квартале 7 и 8 марта с 18:30 до 22:00 с помощью телескопа посетители смогут увидеть знаменитые лунные кратеры - Тихо диаметром 85 км и массивный Коперник, а также Юпитер вместе с его четырьмя спутниками"

- Новый Херсонес

Руководство комплекса обещает, что при ясной ночной погоде можно будет увидеть знаменитые лунные кратеры - Тихо диаметром 85 км и массивный Коперник, Юпитер вместе с его четырьмя спутниками, и даже туманность Ориона — объект притяжения многих астрономов-любителей.

Пообщаться с астрономами и поглазеть в телескоп можно будет совершенно бесплатно, вот только вход на смотровую площадку будет открыт до 21 часа, а работать телескоп будет до 22 часов. Впрочем, темнеет сейчас в Крыму рано.