МИД РФ: США и Франция отменили Минскую группу ОБСЕ

Франция и США отменили "тройку" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, стремясь отменить все и вся, что касается России. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Он подчеркнул, что в Париже и Вашингтоне больше не хотят общаться с Москвой в этом формате. "Это их право. Если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и, в целом, в Южном Кавказе, готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, - это их выбор", - сказал Лавров, обращаясь к Мирзояну.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал такой подход абсолютно безответственным. "Нас он не выбьет из колеи, мы привержены полностью, как и были всегда, содействию в урегулировании карабахской ситуации, привержены выполнению всех тех договоренностей, которые достигались в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана", - цитирует Лаврова "Sputnik Азербайджан".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко, таков естественный итог формата, бездействовавшего последние 12 лет.



"Минская группа ОБСЕ была де-факто мертва после 2010 года. Я напомню, что последним документом, который она выработала, были Мадридские принципы 2007 года. Тогда, кстати, Армения сразу заявила о подлоге этих Мадридских принципов, и переговоры не состоялись. А последний хоть какой-то результативный саммит Минской группы был Мускоке в июне 2010 года. И с тех пор все, ничего толком не было сделано, никаких инициатив от МГ ОБСЕ больше не прозвучало", - напомнил он.



В Минской группе ОБСЕ и нет необходимости, поскольку работают другие форматы. "Мы видим, что ведется работа в трехстороннем формате Россия-Армения-Азербайджан. Армения отдельно активно устанавливает контакты с Францией. Минской группы после завершения войны просто не видно, и надо сказать, что создание нового переговорного формата назрело уже очень давно, еще до 2020 года", - обратил внимание Алексей Фененко.



"В течение 10 лет были попытки наладить казанский формат трехстороннего диалога президентов России, Армении и Азербайджана. Была попытка подключить Турцию к переговорному процессу. Были попытки отдельные переговоров США со сторонами. Так что сейчас, отказываясь от взаимодействия с Россией в Минской группе ОБСЕ, западные страны просто фиксируют неактуальность этого формата", - заключил эксперт.