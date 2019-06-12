Вестник Кавказа

Сохранением имеретинского дуба занялись в Грузии

Сохранением имеретинского дуба занялись в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Восстановлением и сохранением имеретинского дуба занялись на территории Аджаметского заповедника в Грузии. Первый этап работ уже завершен.

Имеретинский дуб, который носит статус краснокнижного, будет восстанавливаться в Аджаметском заповеднике в западном районе Грузии. Проект уже разработан, рассказали в Агентстве охраняемых территорий республики.

Аджаметский заповедник располагается в 15 км от Кутаиси. Его особенность – дубовые леса, занимающие территорию в районе 5 тыс га. Это один из крупнейших лесных массивов в стране с дубовыми деревьями.

Проект

Проект восстановления дуба предполагает высадку более 25 тыс саженцев и создание питомника за 3 года для защиты и сохранения уникального дерева.

Первый этап работ уже завершен. На территории заповедника высадили порядка пять тыс саженцев дуба на полтора га. Рядом специалисты создали систему капельного орошения и поставили резервуар с водой весом в 20 т.

На следующем этапе высадят еще 6,5 тыс саженцев краснокнижного дуба и установят водный резервуар весом уже в 200 т.

Стоимость работ оценивают в 1,7 млн лари (около 55,2 млн рублей).

Идея по сохранению одного из природных богатств Грузии принадлежит ассоциации биохозяйств «Элкана». Они же занимаются реализацией проекта. Финансово их поддерживает нефтегазовая компания BP Georgia.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1380 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мэр Кутаиси покинул свой пост

Мэр Кутаиси покинул свой пост

Никто не захотел купить санатории в Цхалтубо

Никто не захотел купить санатории в Цхалтубо

Как посетить Хвамли - самую таинственную гору Грузии?

Как посетить Хвамли - самую таинственную гору Грузии?

Куда съездить из Кутаиси: топ-5 однодневных направлений

Куда съездить из Кутаиси: топ-5 однодневных направлений

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы