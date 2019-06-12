Сохранением имеретинского дуба занялись в Грузии

Восстановлением и сохранением имеретинского дуба занялись на территории Аджаметского заповедника в Грузии. Первый этап работ уже завершен.

Имеретинский дуб, который носит статус краснокнижного, будет восстанавливаться в Аджаметском заповеднике в западном районе Грузии. Проект уже разработан, рассказали в Агентстве охраняемых территорий республики.

Аджаметский заповедник располагается в 15 км от Кутаиси. Его особенность – дубовые леса, занимающие территорию в районе 5 тыс га. Это один из крупнейших лесных массивов в стране с дубовыми деревьями.

Проект

Проект восстановления дуба предполагает высадку более 25 тыс саженцев и создание питомника за 3 года для защиты и сохранения уникального дерева.

Первый этап работ уже завершен. На территории заповедника высадили порядка пять тыс саженцев дуба на полтора га. Рядом специалисты создали систему капельного орошения и поставили резервуар с водой весом в 20 т.

На следующем этапе высадят еще 6,5 тыс саженцев краснокнижного дуба и установят водный резервуар весом уже в 200 т.

Стоимость работ оценивают в 1,7 млн лари (около 55,2 млн рублей).

Идея по сохранению одного из природных богатств Грузии принадлежит ассоциации биохозяйств «Элкана». Они же занимаются реализацией проекта. Финансово их поддерживает нефтегазовая компания BP Georgia.