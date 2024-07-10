Сбивший двух полицейских водитель задержан в Махачкале

Во время попытки скрыться от дагестанских полицейских водитель иномарки сбил двух из них. Его поймали по горячим следам и задержали. Заведено уголовное дело.

Правоохранительные органы Дагестана задержали водителя, который при попытке скрыться от сотрудников наркоконтроля сбил двух полицейских в Махачкале. Об этом рассказали в МВД России.

Днем работники наркоконтроля РД остановили автомобиль с тремя молодыми людьми. Их подозревали в сбыте запрещенных веществ. Как только сотрудники ведомства стали подходить к иномарке, ее водитель резко нажал на педаль газа, чтобы скрыться, и сбил двух из них.

«Был объявлен план «Перехват». Нарушители задержаны по горячим следам и доставлены в отдел полиции»

- МВД России

Заведено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (317 УК РФ). Ему грозит от 12 лет заключения в тюрьме.