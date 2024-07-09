Юный дагестанец насмерть сбил своего младшего брата

В Дагестане подросток сбил своего младшего брата. От полученных травм он скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Хасавюртовском районе Дагестана местный подросток случайно убил своего младшего брата, которому было 5 лет, пишет пресс-служба СУ СКР по республике.

Отмечается, что мальчик, находясь за рулем машины ГАЗ-53, наехал на своего родственника. От полученных повреждений ребенок умер в больнице.

Стоит добавить, что 15-летний житель сел в грузовик своего отца, который был оставлен незапертым и с ключами в замке зажигания возле дома.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (Причинение смерти по неосторожности) УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.