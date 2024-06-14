Баку предложил Вашингтону ликвидировать Минскую группу ОБСЕ

Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана с госсекретарем США. Ильхам Алиев отметил, что Баку и Ереван продолжают усилия по нормализации отношений.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев провел телефонную беседу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе разговора Ильхам Алиев заявил, что на Южном Кавказе обеспечен мир. Он отметил, что Баку и Ереван продолжают усилия по нормализации и продвижению мирной повестки. Президент дал высокую оценку готовности Вашингтона внести вклад в эту работу.

Ильхам Алиев также подчеркнул важность прекращения территориальных претензий к Азербайджан, основанных на конституции, соответствующих законах и внутренних нормативных правовых актах в Армении с точки зрения продвижения мира.

Глава государства сообщил о необходимости ликвидировать Минскую группу ОБСЕ и связанные с ней институты для полного закрытия страницы конфликта, являющуюся пережитком прошлого.

Помимо этого, Ильхам Алиев затронул сотрудничество Баку и США в энергетической сфере. Президент выразил удовлетворенность плодотворным сотрудничеством делегаций двух государств в рамках процесса подготовки к COP29.

Глава государства выразил благодарность Вашингтону за намерение поддержать проведение конференции. Он добавил, что Азербайджан придает большое значение связям с США и поддерживает их дальнейшее укрепление.