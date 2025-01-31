Баку уведомил США о прекращении работы USAID в Азербайджане

Азербайджанская сторона направила в Вашингтон уведомление о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) больше не действует на территории Азербайджана.

Работа USAID в Азербайджане полностью прекращена, и американской стороне послано соответствующее уведомление, рассказал начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Не существует юридических оснований для деятельности USAID в стране, и уведомление о прекращении ее деятельности официально направлено стороне США"

– дипломат

Напомним, администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение о ликвидации USAID. По крайней мере, такое заявление делал Илон Маск, который возглавил DOGE – ведомство по повышению эффективности правительства. Он отмечал, что агентство не планируется восстанавливать. Финансирование программ иностранной помощи USAID приостановлено на 90 дней – за этот срок предполагается произвести их ревизию.

Стоит отметить, что рассматривается вариант включения агентства в структуру Госдепартамента, которому USAID и станет подчиняться.