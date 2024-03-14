Олимпийская сборная Азербайджана отправилась в Париж

На Национальной арене гимнастики в Баку прошла торжественная церемония проводов олимпийской сборной Азербайджана на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В Баку проводили в Париж олимпийскую сборную Азербайджана – торжественные проводы прошли на Национальной арене гимнастики, спортсменов напутствовал министр молодежи и спорта страны Фарид Гаибов.

"Я верю, что Олимпиада будет успешной для нашей сборной. Это будут первые Игры, в которых Азербайджан будет выступать в качестве страны, восстановившей свою территориальную целостность. Было не так много времени на подготовку. Но за это время у нас появилась новая плеяда спортсменов, в ряде федераций были проведены отчетно-выборные конференции. Предстоящая Олимпиада является 33-й по счету и эта цифра символична. Ведь в этом году наша страна отмечает 33-летие независимости"

- Фарид Гаибов

Также министр сообщил, что в Париж отправляются 48 азербайджанских спортсменов, 20 из которых – женщины, передает Trend со ссылкой на İdman.biz.

Впервые Азербайджан будет представлен в двух новых олимпийских видах спорта - батутной гимнастике и баскетболе 3x3. Флаг Азербайджана на церемонии открытия будут нести дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева и боксер Магомед Абдуллаев, добавил министр.

Напомним, на Олимпиаде во Франции ждут триумфального выступления групповой команды Азербайджана по художественной гимнастике, в составе которой выступают Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Гюлля Агаларзаде и Дарья Сорокина - она отобралась на Олимпийские игры в Париже в ходе проходящего в Будапеште чемпионата Европы. Еще одни спортсмены, подающие надежды на медали - это азербайджанские пловцы Марьям Шейхализадехангях и Рамиль Велизаде, которые получили лицензии на Олимпийские игры на чемпионате Европы в Белграде.