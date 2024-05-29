Новороссийский прокатный завод удвоил производство

Показатели объема производства Новороссийского прокатного завода увеличились в 2 раза за последние 6 месяцев в сравнении с прошлым годом. Сейчас предприятие осваивает новые формы производства.

За период с января по июнь этого года Новороссийский прокатный завод вдвое увеличил объемы производства в сравнении с тем же промежутком времени в прошлом году. Об этом рассказал руководитель Ростовской области Игорь Сорокин.

"По итогам прошлого года предприятием произведено 430 тонн стали и 380 тонн арматурного проката, а за четыре года работы - более 2 млн тонн стали и более 1,5 млн тонн арматурного проката"

- Игорь Сорокин

На заводе также увеличилось количество сотрудников почти в 5 раз за три с половиной года. Их стало около 1800 человек.

Сейчас предприятие занимается реализацией проектов по созданию производства ферросплавов, катанки и листового проката. Такого в Ростовской области еще нет.

Четыре года назад завод поменял место регистрации. Вместо Новороссийска им стал ростовский город Шахты, так как там располагается комплекс «РЭМЗ», ранее купивший предприятие.