Завод по производству СПГ может появиться на Северном Кавказе

Предприятие, занимающееся производством СПГ, могут построить в Ингушетии на средства инвестора. Это будет первое такое предприятие на Северном Кавказе.

В 2024 году в Ингушетии собираются построить предприятие по производству сжиженного газа. Об этом на встрече 28 мая с президентом России Владимиром Путиным заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"У нас зашел инвестор строить завод по производству сжиженного газа. В этом году уже 10 станций сжиженного газа построят. Для нас это очень важно было. Кроме того, бытовая химия, <...> зашел к нам тоже инвестор. Первому и второму мы даем землю сразу, оформляем"

– руководитель региона

Он подчеркнул, что благодаря всесторонней поддержке бизнесу в республике становится больше новых промышленных предприятий.

"Мы просто создали условия для промышленности. Потому что я встречаюсь и приглашаю все ресурсные организации и все контрольные, Ростехнадзор. Бизнес несет материальные и налоговые блага для республики, поэтому нужно к нему относиться хорошо"

– Махмуд-Али Калиматов

Он добавил, что дело властей – посмотреть, как помочь бизнесу, чтобы он мог адаптироваться как можно быстрее.

На сегодняшний день на Северном Кавказе нет ни одного завода по производству СПГ. Ингушский завод станет первым подобным предприятием.