В Чечне появится отель, украшенный аутентичными коврами

Отель, украшенный традиционными коврами, тканями и предметами быта, появится в Чечне на курорте «Ведучи». Здесь смогут одновременно разместиться более 800 человек.

Чечня продолжает активно развивать туристическую сферу: один из ярких примеров этого – строительство крупного курортного комплекса «Ведучи», где к 2030 году планируется создать почти 1300 мест размещения. В ближайшем будущем двери для туристов распахнет гостиница, способная принять до 800 гостей.

«Это проект известного архитектурного бюро MAD ARCHITECTS, он сочетает в себе этнику с современными технологиями и тенденциями в оформлении интерьеров»

– институт развития «Кавказ.РФ»

Одним из аспектов, которые делают новый отель на курорте «Ведучи» особенным, является использование традиционных чеченских истраков (ковров) для украшения номеров. Эти войлочные ковры с орнаментом, выполненные в технике аппликации, не только придают номерам уют и аутентичность, но и погружают гостей в атмосферу местной культуры и традиций, пояснили авторы проекта.

Далее отмечается, что кроме использования истраков, концепция этнического дизайна будет прослеживаться и в других элементах оформления отеля. Этнические узоры, традиционные ткани, национальные мотивы будут встроены в интерьер и экстерьер здания, создавая гармоничное единство с окружающей природой и национальным колоритом.