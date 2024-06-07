Элитный отель появится в Дагестане к 2028 году

На территории Каспийского побережья Дагестана появится элитный пятизвездочный отель к 2028 году. В его строительство будет вложено пять млрд рублей. Об этом рассказали в дагестанском Минтуризме.
Соглашение о строительстве отеля было подписано в рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ) между главой дагестанского Минтуризма Эмином Мердановым, гендиректором «Кавказ.РФ» Андреем Юмшановым и компанией «Каспийские курорты 1», представленной Антоном Ежковым.
Отель появится в Дербенском районе РД, рядом с федеральным детским центром «Дагестан», чье строительство намечено на ближайшее время.
Элитный отель будет вмещать более 200 постояльцев.
Сроки строительства в Каспийском прибрежном кластере
2025 год – начало строительных работ первых объектов на участке
2027 год – старт работы курорта
2030 год – завершение всех строительных работ и старт работы курорта в полную силу