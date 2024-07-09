Травмированного пенсионера спустили вертолетом с адыгейских гор

На адыгейской горе Ткач произошло происшествие – турист сломал ногу во время спуска. Спасатели оперативно прибыли на место и забрали пострадавшего в больницу на вертолете. Это был первый походный опыт путешественника.

Пенсионер сломал ногу во время спуска горы Ткач в Адыгее. Ему понадобилась оперативная эвакуация, рассказали в МЧС России.

Пострадавшему мужчине повезло. Рядом с ним оказались адыгейские спасатели, которые в это время находились в отпуске в том же районе, что и он. Они оказались ему первую медицинскую помощь и остались ждать прибытия спасателей.

За пенсионером прибыл вертолет МЧС. Уложив на носилки, его занесли в кабину.

«Все это время пилот держал вертолет в воздухе в метре над землей, приземлиться было невозможно из-за трудности рельефа. 66-летнего туриста и его внука доставили в Сочи и передали врачам»

- МЧС России

Со слов пострадавшего, это его первый горный поход. Всего в группе было 4 человека, однако его напарники не стали дожидаться спасателей и пошли дальше по маршруту.