Травмированного пенсионера спустили вертолетом с адыгейских гор

Пенсионер сломал ногу во время спуска горы Ткач в Адыгее. Ему понадобилась оперативная эвакуация, рассказали в МЧС России.
Пострадавшему мужчине повезло. Рядом с ним оказались адыгейские спасатели, которые в это время находились в отпуске в том же районе, что и он. Они оказались ему первую медицинскую помощь и остались ждать прибытия спасателей.
За пенсионером прибыл вертолет МЧС. Уложив на носилки, его занесли в кабину.
«Все это время пилот держал вертолет в воздухе в метре над землей, приземлиться было невозможно из-за трудности рельефа. 66-летнего туриста и его внука доставили в Сочи и передали врачам»
- МЧС России
Со слов пострадавшего, это его первый горный поход. Всего в группе было 4 человека, однако его напарники не стали дожидаться спасателей и пошли дальше по маршруту.