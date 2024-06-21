Мужчина с травмой ноги спасен в Узбекистане

На прогулке около водопада Кулосья в Ташкентской области Узбекистана мужчина получил травму ноги, после чего спасательные службы оказали ему медицинскую помощь и благополучно спустили вниз. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

Спасательные службы Узбекистана помогли мужчине, повредившему ногу, около водопада Куласья в районе Ташкентской области. Об этом рассказало МЧС Узбекистана.

Сообщение о том, что человек получил травму и не может самостоятельно спуститься с водопада, поступило спасателям еще восьмого июля. Они оперативно среагировали на вызов, и мужчина получил первую медицинскую помощь. Сам он находился на высоте 1,8 км над уровнем моря, поэтому специалисты использовали носилки, чтобы спустить его вниз. После они передали мужчину в руки профессиональных врачей.

После небольшого осмотра медики, убедившись в стабильном состоянии пациента, отпустили мужчину домой.