Вестник Кавказа

В горах Казахстана был спасен житель Караганды

В горах Казахстана был спасен житель Караганды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Акмолинской области благополучно спасен турист с горы Кокшетау. Казахстанские спасатели поделились подробностями о происшествии.

Сегодня стало известно о спасении туриста из Караганды с самой высокой горы курорта Буробай (Акмолинская область Казахстана). Ее высота – 947 метров над уровнем моря. После того, как мужчина достиг наивысшей точки Кокшетау, самостоятельно спуститься он не смог.

Само происшествие случилось вчера, 20 июня. На помощь пострадавшему пришли спасательные службы региона. Сообщается, что спуск туриста занял не более двух часов.

Мужчина не пострадал и находится в безопасном месте.

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