Пострадавшие от пожара получат помощь в Абрау-Дюрсо

После недавнего крупного пожара под Новороссийском администрация сельского округа Абрау-Дюрсо организовала единый пункт приема для всех, кто пострадал в результате происшествия и кому нужна помощь. У людей появится возможность восстановить сгоревшие документы.

У пострадавших от недавнего пожара под Новороссийском в хуторе Дюрсо появилась возможность обратиться за помощью в администрацию сельского округа Абрау-Дюрсо. Специально для этого там оборудовали единый пункт приема по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказали в краевом министерстве ГО и ЧС.

"Для всех, кто пострадал в результате пожара в хуторе Дюрсо, (...) организовано "единое окно" по вопросам ЧС. Если вам необходима помощь в получении справки о пожаре и в восстановлении документов, просим обращаться в администрацию сельского округа Абрау-Дюрсо"

- министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

Напомним, что пожар под Новороссийском в хуторе Дюрсо начался днем 14 июля. К вечеру огонь захватил более 60 га. Только на следующий день возгорание смогли локализовать, а 16 числа полностью потушить.

Было эвакуировано более 600 человек из близлежащих населенных пунктов и турбаз. Двое получили травмы, но ложиться в больницу отказались.

Для полного восстановления экосистемы пострадавших лесов, по оценкам экспертов, понадобится более 200 лет.