Экотроп в "Архызе" станет втрое больше

Протяженность экотроп на территории курорта "Архыз" (КЧР) за год вырастет практически в три раза. Подробности о работе в этом направлении рассказал гендиректор управляющей компании.

Система экологических троп курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии постоянно растет и усложняется, в планах на ближайшее время – увеличить общую их протяженность до ста километров, поведал гендиректор "УК Архыз" Роман Киранчук.

По его словам, руководство курорта осознает, что именно экотропы выступают в качестве главной точки притяжения для туристов летом.

Киранчук уточнил, что на июль 2024 года в "Архызе" можно пройти по экотропам расстояние 35 км. Все они снабжены необходимой инфраструктурой. На тропах есть навигация, устроены смотровые площадки и специальные места для отдыха, в том числе – столы, с которых открываются горные панорамы. Тропы украшены и входными группами.

"В 2025 году планируется увеличить сеть экологических троп почти до 100 км"

– гендиректор

Напомним, курорт "Архыз" заработал более 10 лет назад, в декабре 2013 года. На сегодня на нем созданы 27 км трасс для катания на горных лыжах, устроены 8 канаток. Для проживания гостей имеется свыше сотни мест размещения.