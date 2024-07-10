"Урарту" вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций

Армянский "Урарту" переиграл по сумме двух матчей эстонский "Калев" и пробился во 2-й раунд квалификации Лиги конференций. В двух встречах игроки ереванской команды поразили ворота соперника четыре раза.

В Ереване только что завершился ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций между "Урарту" (Армения) и "Калевом" (Эстония).

Победу со счетом 2:0 одержали хозяева. Оба мяча записал на свой счет нападающий Микаел Мирзоян. Первый гол он забил на 12-й минуте, а второй – на 49-й.

Первая встреча также закончилась победой "Урарту" (2:1). Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд вышла армянская команда.