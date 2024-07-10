Вестник Кавказа

"Урарту" вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций

"Урарту" вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
Армянский "Урарту" переиграл по сумме двух матчей эстонский "Калев" и пробился во 2-й раунд квалификации Лиги конференций. В двух встречах игроки ереванской команды поразили ворота соперника четыре раза.

В Ереване только что завершился ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций между "Урарту" (Армения) и "Калевом" (Эстония).

Победу со счетом 2:0 одержали хозяева. Оба мяча записал на свой счет нападающий Микаел Мирзоян. Первый гол он забил на 12-й минуте, а второй – на 49-й.

Первая встреча также закончилась победой "Урарту" (2:1). Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд вышла армянская команда.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1595 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Ахмат&quot; усилился хавбеком из Аргентины

"Ахмат" усилился хавбеком из Аргентины

Батумское &quot;Динамо&quot; не смогло выйти в Лигу чемпионов

Батумское "Динамо" не смогло выйти в Лигу чемпионов

Марокканский футболист сбежал из &quot;Сочи&quot;

Марокканский футболист сбежал из "Сочи"

Президент &quot;Динамо&quot; рассказал о задаче махачкалинцев в РПЛ

Президент "Динамо" рассказал о задаче махачкалинцев в РПЛ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы