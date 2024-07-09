Ереванский "Пюник" не смог пробиться в Лигу чемпионов

Армянский футбольный клуб "Пюник" уступил минскому "Динамо" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов. Победный мяч динамовцы забили в самой концовке встрече.
В Ереване только что завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2024/25 между местным "Пюником" и минским "Динамо".
Единственный гол забил на 90-й минуте с пенальти защитник гостей Алексей Гаврилович.
Первая встреча завершилась вничью 0:0. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд квалификации вышло "Динамо".