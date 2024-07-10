Вестник Кавказа

Мысхако под Новороссийском остался без воды и электричества

Мысхако под Новороссийском остался без воды и электричества
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новороссийске сегодня из-за проблем с электроснабжением произошло также отключение воды. Авария затронула свыше 5 тыс человек.

В новороссийском поселке Мысхако в четверг отключено водоснабжение, причина отключения - проблемы с подачей электроэнергии.

"В связи с отключением электроэнергии на объекте МУП "Водоканал" резервуара чистой воды "Вербовая Балка" и насосной станции водоснабжения "Калина" 18 июля с 12:00 мск до 24:00 мск при вечерней подаче воды возможны перебои с водоснабжением в поселке Мысхако"

– МУП "Водоканал города Новороссийска"

Таким образом, сегодня без воды остались свыше 5 тыс жителей поселка. По заявкам населения воду будут подвозить автоцистернами.

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