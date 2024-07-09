Нет света в части Новороссийска – названа причина

Пожар оставил без электричества жителей ряда домов в Новороссийске, рассказали власти. Возгорание нарушило работу подстанции, на которой оно произошло, из-за чего и отключили свет.

Электроподстанция загорелась в Новороссийске, рассказал глава города Андрей Кравченко.

По его словам, пожар случился в Приморском районе города. В результате было отключено электричество в ряде многоэтажных домов – число обесточенных зданий составляет порядка десяти.

Мэр добавил, что, по предварительным оценкам, пожар возник на фоне повышенного энергопотребления. Сыграла роль и жара – сегодня днем в Новороссийске было +34 градуса.

"Аварийные службы проводят обследование на каждой подстанции"

– Кравченко

Напомним, накануне Новороссийск был обесточен наряду с другими городами Юга России из-за сбоя на Ростовской АЭС. В воскресенье и понедельник под городом, в урочище Сухая Щель, пылал крупный природный пожар.